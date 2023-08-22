Банк БРИКС начнет кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

Новый банк развития БРИКС намерен начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии. Такую меру введут для того, чтобы снизить зависимость от доллара США, заявила глава банка бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф, слова которой приводит РИА Новости.
Новый банк развития БРИКС намерен начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии. Такую меру введут для того, чтобы снизить зависимость от доллара США, заявила глава банка бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф, слова которой приводит РИА Новости.
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