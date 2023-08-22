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Банк БРИКС начнет кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

Банк БРИКС начнет кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

Новый банк развития БРИКС намерен начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии. Такую меру введут для того, чтобы снизить зависимость от доллара США, заявила глава банка бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф, слова которой приводит РИА Новости.

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