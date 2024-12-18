Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина собрали свердловских мэров на знаковое совещание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря, ФедералПресс. Губернатор Евгений Куйвашев и председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина дали свердловским мэрам вводные по приоритетам работы в 2025 году.
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