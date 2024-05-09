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Смоленская Газета

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Игорь Ляхов поздравил жителей Смоленщины с Днём Победы

Игорь Ляхов поздравил жителей Смоленщины с Днём Победы

Уважаемые ветераны, труженики тыла, малолетние узники концлагерей! Дорогие жители Смоленской области! От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с праздником доблести и славы – Днём Победы! Память о Великой Отечественной войне навечно вписана в историю страны и судьбу каждой семьи.

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