Игорь Ляхов поздравил жителей Смоленщины с Днём Победы

Уважаемые ветераны, труженики тыла, малолетние узники концлагерей! Дорогие жители Смоленской области! От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с праздником доблести и славы – Днём Победы! Память о Великой Отечественной войне навечно вписана в историю страны и судьбу каждой семьи.