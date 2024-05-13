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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамедов о соревнованиях в России: «У нас в разработке есть другой формат, который будет более смотрибельным для людей»

– Есть какие‑то задумки у фехтовальщиков организовать какой‑то коммерческий турнир? Может быть, привлекать на этот турнир иностранцев, которые хотят с нами посоревноваться.

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