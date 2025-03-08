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Жена Петросяна прокомментировала госпитализацию мужа

Жена Петросяна прокомментировала госпитализацию мужа

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые прокомментировала госпитализацию мужа. Соответствующая запись появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
На чебурашку похожа, страшная.
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22 час.
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