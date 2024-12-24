В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Ростовскую и Воронежскую области

Политика как он...
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Политика как она есть

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Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Россию — это последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского изменить ситуацию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Как обычно - жуём сопли...
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21 час.
Иван Ураганов
А где ответка,акт возмездия?
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19 час.
М
Мария
Идём вперёд по всему фронту. Это и есть ответка.
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15 мин.

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