"Мусульмане решительно осуждают": Эти слова так и не прозвучали в России. Военкор указал на страшное

В Сирии резня "неверных", которую устроили мусульмане-радикалы. Но, почему никто не делает заявлений с осуждением на этот счёт? "Мусульмане решительно осуждают", - эти слова так и не прозвучали в России.
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