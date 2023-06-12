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В Астраханской области стали шить больше одежды

В Астраханской области стали шить больше одежды

Объемы производства легкой промышленности Астраханской области в 2023 году значительно выросли, об этом 11 июня сообщил глава региона Игорь Бабушкин, поздравляя работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником.

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