В 2024 году в Рязанской области построят более 40 км линий освещения

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новое освещение появится в населённых пунктах Александро-Невского района, Ухоловского, Пронского, Кораблинского, а также Рыбновского и Сапожковского районов.
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