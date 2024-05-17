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62ИНФО | Новости Рязани

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В 2024 году в Рязанской области построят более 40 км линий освещения

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новое освещение появится в населённых пунктах Александро-Невского района, Ухоловского, Пронского, Кораблинского, а также Рыбновского и Сапожковского районов.

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