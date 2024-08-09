Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области. Кто еще отправился отражать атаки ВСУ?

Shot: бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Курскую область и вступили в бои против ВСУ Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыли на территорию Курской области и вступили в бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей.
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