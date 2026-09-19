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«Не имеет родственных связей»: МВД опровергло слухи о полицейской и скандальной заводчице из Дзержинска

«Не имеет родственных связей»: МВД опровергло слухи о полицейской и скандальной заводчице из Дзержинска

ДЗЕРЖИНСК, 19 сентября, ФедералПресс. Полиция Нижегородской области проводит проверку после обнаружения в квартире жительницы Дзержинска шести погибших собак.

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