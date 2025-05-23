Трамп отверг идею Евросоюза о безусловном прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп говоря о прекращении боевых действий в рамках конфликта, заявил, что ему не нравится термин "безусловное", и в Европе согласились не употреблять его, газета The Wall Street Journal со ссылкой на четырех высокопоставленных европейских чиновников.
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