Пострадавшие от "сталинских репрессий". Кто же они, эти "безвинно осуждённые"?

Отари ХидирбегишвилиПолитикаПострадавшие от "сталинских репрессий". Кто же они, эти "безвинно осуждённые"? Антисоветчики, диссиденты и прочая шелуха вменяют в вину товарищу Сталину гибель чуть ли не 150 млн.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьlenivkaОхренеть!!! Просрался по полной, с поносом и вонью. Сталина на тебя убогого нет.Отари ХидирбегишвилиНу что -- сталинский холуй !Трудно и позорно смотреть правде в глаза! Боже мой , сколько вас еще на этом свете тупых , бездарных и самое главное завистливых и никчемных людишек! Видел бы товарищ Сталин , какое быдло в лице тебя , слабоумного ебанашки, он оставил, то явно пожалел бы,что переусердствовал в выведении особой тупой породы людей, аналогичной Шарикову из "Собачьего сердца" Булгакова ! Смотрю на всех вас "шариковых", шизанутых сталинских холуев, и удивляюсь, как этот проклятый усатый упырь, сумел таки вывести новую породу жалких особей: послушных, забитых, запуганных конформистов, с которыми можно делать что угодно. Вы как мазохисты, поскольку некоторые из вас даже говорят: да, моего деда расстреляли и правильно сделали - время было такое... Впрочем, это уже не только мазохизм, но и дебилизм и слабоумие ! Именно про таких завистливых и слабоумных русских людей позорная старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ !» Именно из-за таких холуев многие россияне , живя в богатейшей стране мира, все еще живут как нищие бомжи. Да, видимо, стаду Рабов и Баранов опять нужен новый кровавый Хозяин и Мясник!Комментировать
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