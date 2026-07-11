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Тертышный заработает 17 млн рублей за сезон в «Динамо» («Сила спорта»)

Форвард Никита Тертышный заработает 17 млн рублей в виде оклада за сезон в московском «Динамо». Об этом сообщает «Сила спорта».

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