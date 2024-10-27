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Невилл об «Арсенале»: «Из-за выбывших игроков говорят, что «Ливерпуль» – фаворит, но они не могут отдать преимущество в 7 очков. Сейчас лучший момент, чтобы выйти и шокировать всех»

Сегодня лондонцы примут мерсисайдцев в рамках 9-го тура АПЛ. «На этой неделе было много разговоров, не так ли? Микель Артета, его тренерский штаб и игроки не могут позволить этому шуму завладеть их головами.

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