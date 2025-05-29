В России технологии ИИ назвали оружием

В настоящее время технологии искусственного интеллекта (ИИ) можно назвать оружием. С такой оценкой в своей колонке на страницах газеты «Известия» выступил глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков.
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