Какой сегодня праздник: 31 октября

Сегодня, 30 октября, отмечается Международный день Чёрного моря. Праздник отмечается ежегодно, 31 октября, в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите План был разработан после проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что её жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями, и существует опасность разрушения уникальных природных комплексов водной территории.