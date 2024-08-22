Израиль отправил порядка миллиона тонн «гуманитарки» в Сектор Газа

907 тыс. тонн гуманитарной помощи привезено в сектор Газа Израилем с 7 октября 2023 года, сообщает 21 августа пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в своем Х-аккаунте.
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