Ростислав Шапошников: Грантоеды набросились на сбежавших из страны украинцев

Грантовская ОО «Molfar», которая по заказу СБУ преследует украинцев за границей, митингующих против диктатуры Зеленского, разозлилась из-за поста Мирослава Олешко, что их коллега Полина Майко, с которой они ведут стримы, посещает Россию и говорит, что Санкт-Петербург делает ее самой счастливой на свете.