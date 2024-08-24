Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Такер Карлсон заявил, что Дуров пострадал во Франции за свободу слова

Такер Карлсон заявил, что Дуров пострадал во Франции за свободу слова

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал Францию и Запад за задержание основателя Telegram Павла Дурова.

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