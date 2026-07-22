Армянские фермеры убедились в невозможности замены российского рынка

Потеря российского рынка сбыта обернулась тяжелым кризисом для армянских аграриев и рыбоводов. Из-за невозможности реализовать урожай и продукцию производители вышли на массовые протесты и требуют срочных действий от властей.
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