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Почему я не верю в современные российские фильмы о войне.

Почему я не верю в современные российские фильмы о войне.

Ещё одна жирная причина.Знаете, что бросается в глаза и режет их прямо по живому при просмотре соврмененных фильмов о войне.

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Вадим Белецкий
Военные фильмы "советского" периода, по большей части, снимали люди, прошедшие через горнило 2-й мировой - потому и их фильмах, никогда не встречается каких-либо "ляпов", всё абсолютно достоверно, т.к. люди вовсе не понаслышке сами знали, что такое "война"! А в современных же киноподелках, одна новая форма актёров, вроде бы и воющих на фронте, чего стоит! Даже чисто внешне - не было тогда таких высоких солдат, возьмите вы любую военную фотографию. чтобы убедиться в этом! Все были достаточно низкорослыми, от 155 до 170 см и, достаточно редко были выше! Уж не говорю про диалоги, этих якобы солдат, после которых их сразу надо в больницу им. Кащенко отправлять, потому как это есть полный бред! Никогда и ни с кем, не разговаривали люди того времени на подобные (как представлено в современных фильмах) темы и, уж тем более, не обсуждали вопросы каких-либо "страшных" "сталинских репрессий" и пр., что над подобным бредом сразу хочется, воистину гомерически расхохотаться! Это всё, лишь только малая толика того "кинобреда", от чего я не смотрел, да и никогда не стану смотреть, всю современную туфту о войне!
кормчий
Российские сериалы о войне снимаются по сценариям, написанных, как под копирку. Есть положительный персонаж ,женщина, которую он любит, но всему мешает злой особист или комиссар.
вага карлито
Такая тема как ВОВ лично для меня и по книгам и по фильмам особенная! То что снимается ныне смотреть не могу диссонанс вызывает с тем творчеством и тех кто прошел войну и более серьезно относился к теме а не делал бабло на бесконечных сериалах и дутых придумках!
Вадим Скоробогатов
Почему я не верю в современные российские фильмы о войне......А импортным ???ВЕРИШЬ????
АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ
НЕ НАДО СРАВНИВАТЬ СЕГОДНЯШНИЕ ФИЛЬМЫ С ЛИЦАМИ И ДЕЙСТВИЯМИ АКТЁРОВ ПЕРИОДА СССР, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ И УЧАСТНИКАХ ВОВ !!! ОНИ ПРОСТО ДАЛЕКИ ОТ РЕАЛЬНОСТИ...
Вадим Скоробогатов
Не прошедшая многое МОЛОДЬ актёрская играет слишком наигранно...(НЕ ВЕРЮ)...
vkasincev Касинцев
У нынешних артистов я не чувствую и не вижу душу русскую, их любовь не понимаю, какая-то она наигранная, улыбки изображаются мускулами лица, а глаза пустые. На современных кино-военных артистов не могу смотреть, так как играют, как правило, люди ни дня не прожившие в солдатской форме и казарме и мне, прослужившему своему Отечеству 28 лет, это особенно неприятно видеть. Я уже не говорю о киноляпах в декорациях, когда режиссеры не удосуживаются спросить у опытных людей и специалистов о том, как выглядит тот или иной предмет или техника, используемые в кадре. Хотя, если деньги все равно платят то эти кинодеятели их тратят по принципу "нам и так пойдет...". Лишь бы бабло освоить.
Владимир
Это не артисты такие - это режиссёры такие. Они ничего кроме сценария не читают. Совершенно не в теме, а интеллект как у выпускника средней школы. А тут ещё жёны-любовницы, друзья-любовники и т.п. Просят - сними меня - но не буду в таком гриме сниматься. А как "родному" человечку откажешь? А артисты часто читают сценарий только перед самой съёмкой - уже на площадке. Им же некогда - они в нескольких проектах участвуют. И ещё гордятся этим. А от этого плакать надо. Раньше мы кушали торты штучные, сделанные руками и с любовью, а теперь нас кормят коврижками испечёнными кое-как, второпях и на потоке - всё равно публика съест. Лишь бы "бобла" срубить побольше. Как правило все героини - на одно лицо (какой тип режиссёру нравится). Иногда даже путаешься. И худые "как велосипед". И это про войну? Бред. Но они не понимают - не хватает "серого вещества".
donyamamamailru Донец
Все мои родственник старшего поколения прошли войну на фронте и в тылу. Тетушка с мужем из донских степей в Казахстан своим ходом гнали коров. Чудом сохранились две фотографии. На них в голой степи все женщины с прическами. Волосы уложены, аккуратные головки. А в современных фильмах даже снайпер похожа на болонку с завешанными глазами. Интересно, стрелять патлы ей не мешали? А бывшая медсестра санитарного поезда Нина Владимировна Владимирова говорила: "Мы старались быть красивыми, чтоб мужчины видели в нас не военных, а просто женщин. Чтоб глядя на нас, они радовались нашей красоте. Нам всем хотелось быть похожими на дочку, жену или невесту" А сейчас выпустят лохматую лахудру в мятой одежде и считают, что такими были женщины той эпохи. Современные фильмы о войне не смотрим всей семьей.

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