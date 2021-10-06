Почему я не верю в современные российские фильмы о войне.

ЮлияИсторияПочему я не верю в современные российские фильмы о войне.Ещё одна жирная причина.Знаете, что бросается в глаза и режет их прямо по живому при просмотре соврмененных фильмов о войне.Вернуться к статье97НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВадим БелецкийВоенные фильмы "советского" периода, по большей части, снимали люди, прошедшие через горнило 2-й мировой - потому и их фильмах, никогда не встречается каких-либо "ляпов", всё абсолютно достоверно, т.к. люди вовсе не понаслышке сами знали, что такое "война"! А в современных же киноподелках, одна новая форма актёров, вроде бы и воющих на фронте, чего стоит! Даже чисто внешне - не было тогда таких высоких солдат, возьмите вы любую военную фотографию. чтобы убедиться в этом! Все были достаточно низкорослыми, от 155 до 170 см и, достаточно редко были выше! Уж не говорю про диалоги, этих якобы солдат, после которых их сразу надо в больницу им. Кащенко отправлять, потому как это есть полный бред! Никогда и ни с кем, не разговаривали люди того времени на подобные (как представлено в современных фильмах) темы и, уж тем более, не обсуждали вопросы каких-либо "страшных" "сталинских репрессий" и пр., что над подобным бредом сразу хочется, воистину гомерически расхохотаться! Это всё, лишь только малая толика того "кинобреда", от чего я не смотрел, да и никогда не стану смотреть, всю современную туфту о войне!кормчийРоссийские сериалы о войне снимаются по сценариям, написанных, как под копирку. Есть положительный персонаж ,женщина, которую он любит, но всему мешает злой особист или комиссар.вага карлитоТакая тема как ВОВ лично для меня и по книгам и по фильмам особенная! То что снимается ныне смотреть не могу диссонанс вызывает с тем творчеством и тех кто прошел войну и более серьезно относился к теме а не делал бабло на бесконечных сериалах и дутых придумках!ВСВадим СкоробогатовПочему я не верю в современные российские фильмы о войне......А импортным ???ВЕРИШЬ????АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВНЕ НАДО СРАВНИВАТЬ СЕГОДНЯШНИЕ ФИЛЬМЫ С ЛИЦАМИ И ДЕЙСТВИЯМИ АКТЁРОВ ПЕРИОДА СССР, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ И УЧАСТНИКАХ ВОВ !!! ОНИ ПРОСТО ДАЛЕКИ ОТ РЕАЛЬНОСТИ...ВСВадим СкоробогатовНе прошедшая многое МОЛОДЬ актёрская играет слишком наигранно...(НЕ ВЕРЮ)...vkasincev КасинцевУ нынешних артистов я не чувствую и не вижу душу русскую, их любовь не понимаю, какая-то она наигранная, улыбки изображаются мускулами лица, а глаза пустые. На современных кино-военных артистов не могу смотреть, так как играют, как правило, люди ни дня не прожившие в солдатской форме и казарме и мне, прослужившему своему Отечеству 28 лет, это особенно неприятно видеть. Я уже не говорю о киноляпах в декорациях, когда режиссеры не удосуживаются спросить у опытных людей и специалистов о том, как выглядит тот или иной предмет или техника, используемые в кадре. Хотя, если деньги все равно платят то эти кинодеятели их тратят по принципу "нам и так пойдет...". Лишь бы бабло освоить.ВВладимирЭто не артисты такие - это режиссёры такие. Они ничего кроме сценария не читают. Совершенно не в теме, а интеллект как у выпускника средней школы. А тут ещё жёны-любовницы, друзья-любовники и т.п. Просят - сними меня - но не буду в таком гриме сниматься. А как "родному" человечку откажешь? А артисты часто читают сценарий только перед самой съёмкой - уже на площадке. Им же некогда - они в нескольких проектах участвуют. И ещё гордятся этим. А от этого плакать надо. Раньше мы кушали торты штучные, сделанные руками и с любовью, а теперь нас кормят коврижками испечёнными кое-как, второпях и на потоке - всё равно публика съест. Лишь бы "бобла" срубить побольше. Как правило все героини - на одно лицо (какой тип режиссёру нравится). Иногда даже путаешься. И худые "как велосипед". И это про войну? Бред. Но они не понимают - не хватает "серого вещества".donyamamamailru ДонецВсе мои родственник старшего поколения прошли войну на фронте и в тылу. Тетушка с мужем из донских степей в Казахстан своим ходом гнали коров. Чудом сохранились две фотографии. На них в голой степи все женщины с прическами. Волосы уложены, аккуратные головки. А в современных фильмах даже снайпер похожа на болонку с завешанными глазами. Интересно, стрелять патлы ей не мешали? А бывшая медсестра санитарного поезда Нина Владимировна Владимирова говорила: "Мы старались быть красивыми, чтоб мужчины видели в нас не военных, а просто женщин. Чтоб глядя на нас, они радовались нашей красоте. Нам всем хотелось быть похожими на дочку, жену или невесту" А сейчас выпустят лохматую лахудру в мятой одежде и считают, что такими были женщины той эпохи. Современные фильмы о войне не смотрим всей семьей.Комментировать
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