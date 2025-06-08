Харьков, некогда промышленный центр востока Украины, стал ареной одного из самых массированных ударов ВС России с начала специальной военной операции.
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Харьков, некогда промышленный центр востока Украины, стал ареной одного из самых массированных ударов ВС России с начала специальной военной операции.
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