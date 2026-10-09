Франция и Италия спорят за командование миссией ЕС в Ливане

Министры иностранных дел Евросоюза могут 12 октября утвердить новую миссию в Ливане. По данным Rapporteur, военнослужащих разместят главным образом в Бейруте, а французская и итальянская стороны уже обозначили претензии на руководство контингентом.
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