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Metro Москва

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Франция и Италия спорят за командование миссией ЕС в Ливане

Франция и Италия спорят за командование миссией ЕС в Ливане

Министры иностранных дел Евросоюза могут 12 октября утвердить новую миссию в Ливане. По данным Rapporteur, военнослужащих разместят главным образом в Бейруте, а французская и итальянская стороны уже обозначили претензии на руководство контингентом.

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