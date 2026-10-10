Британские танкисты столкнулись с острой нехваткой командиров

РЕН ТВ С серьезными проблемами в армии столкнулась Великобритания. По данным издания Telegraph, сокращение военного финансирования привело к тому, что в танковых войсках теперь наблюдается острая нехватка командиров.
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