Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии