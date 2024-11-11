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«Украина должна была понять с самого начала — она не может выиграть»

«Украина должна была понять с самого начала — она не может выиграть»

Возможное разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России будет означать значительную и опасную эскалацию конфликта на Украине, заявил «Известиям» профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

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