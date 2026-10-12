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Тульские новости

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Туляки привезли из Занзибара малярию

Туляки привезли из Занзибара малярию

Туляки отказались от прививки перед поездкой, считая, что в Танзании нет малярийных комаров. Мужчину госпитализировали с высокой температурой, диареей, осложнениями на печень и почки.

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