В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах

АНГЕЛ АНГЕЛ

Читаешь новости из госдумы и понимаешь, насколько там некомпетентных так называемых "народных" избранников.... Ну давайте самогонщикам, палаточникам и т.д. отдадим рынок табака и алкоголя. Человеку удобно в одном месте закупить все что ему необходимо в том числе и алкоголь с сигаретами