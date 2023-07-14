Известия/Дмитрий Коротаев Спиртные напитки необходимо продавать только в специализированных магазинах, считают представители фракции ЛДПР в Государственной думе.
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Читаешь новости из госдумы и понимаешь, насколько там некомпетентных так называемых "народных" избранников.... Ну давайте самогонщикам, палаточникам и т.д. отдадим рынок табака и алкоголя. Человеку удобно в одном месте закупить все что ему необходимо в том числе и алкоголь с сигаретами
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13 час.
НН
Надежда Никитина
Очередное лобби чьих то интересов. Засиделись товарищи.
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10 час.
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