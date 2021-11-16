автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели, я много раз уже говорил - российской власти не нужны образованные граждане.
Как российские власти обманули учителей, сделав им в два раза меньше зарплату
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Все что властью сделано за ее правление при гаранте конституции В.В.Путине направлено против России и ее народа... Коррупция, воровство, ложь, обман народа вот ее политика...
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7 час.
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Aлексей Бурдин
так щас везде-прибавят с одной стороны-похвалятся-а с другой урезают-суки
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7 час.
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