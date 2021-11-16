Как российские власти обманули учителей, сделав им в два раза меньше зарплату

АНГЕЛ АНГЕЛ Все что властью сделано за ее правление при гаранте конституции В.В.Путине направлено против России и ее народа... Коррупция, воровство, ложь, обман народа вот ее политика...

Aлексей Бурдин так щас везде-прибавят с одной стороны-похвалятся-а с другой урезают-суки