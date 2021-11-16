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Как российские власти обманули учителей, сделав им в два раза меньше зарплату

Как российские власти обманули учителей, сделав им в два раза меньше зарплату

автор - Патриот России Фото из открытых источников   Здравствуйте уважаемые читатели, я много раз уже говорил - российской власти не нужны образованные граждане.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Все что властью сделано за ее правление при гаранте конституции В.В.Путине направлено против России и ее народа... Коррупция, воровство, ложь, обман народа вот ее политика...
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3
7 час.
Aлексей Бурдин
так щас везде-прибавят с одной стороны-похвалятся-а с другой урезают-суки
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3
7 час.
Виктор Пермяков
Все верно. У меня брат учитель в районной школе за октябрь получил 15 т.р. хотя почасовая нагрузка раза в полтора больше нормы, ведет еще с детьми кружок литературного чтения. Собирается уходить из школы.
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40 мин.

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