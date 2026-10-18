Военнослужащие 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» поделились подробностями операции по освобождению Грузского в Донецкой Народной Республике (ДНР) на добропольском направлении.
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