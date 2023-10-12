Караулов обвинил Фридмана в создании на Украине террористической организации РДК

Российский журналист Андрей Караулов (признан в РФ иноагентом) заявил, что к созданию «Русского добровольческого корпуса» (запрещённая в России террористическая организация) причастны сотрудники финансовой группы «Альфа», которые близки к Михаилу Фридману.