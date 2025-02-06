Непредсказуемый Трамп — «горе в семье»

Разбирая вчерашнюю статью Стивена Уолта в Financial Times, я обратил внимание на мысль гарвардского профессора о том, что едва ли не основным недостатком Трампа в глазах как союзников США, так и их противников, является его непредсказуемость.
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