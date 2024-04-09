Злоупотребление алкоголем увеличивае риск диабета 2 типа

Согласно исследованию, которое будет представлено на Американском саммите физиологов (American Physiology Summit) в Лонг-Бич, штат Калифорния, злоупотребление алкоголем может увеличить риск развития диабета 2-го типа.
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