Чирмешәнлеләр себер наратларыннан «Победа» сүзен язды

Җиңү бәйрәме алдыннан Чирмешәндә «Хәтер бакчасы» халыкара акциясе узды. Анда катнашучылар район башлыгы Рамил Айбатов белән Сабан туе паркына керү юлы каршындагы калкулыкка фронттан әйләнеп кайтмаган чирмешәнлеләр истәлегенә 110 себер нараты утыртты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии