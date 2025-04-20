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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Чирмешәнлеләр себер наратларыннан «Победа» сүзен язды

Чирмешәнлеләр себер наратларыннан «Победа» сүзен язды

Җиңү бәйрәме алдыннан Чирмешәндә «Хәтер бакчасы» халыкара акциясе узды. Анда катнашучылар район башлыгы Рамил Айбатов белән Сабан туе паркына керү юлы каршындагы калкулыкка фронттан әйләнеп кайтмаган чирмешәнлеләр истәлегенә 110 себер нараты утыртты.

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