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Американский офицер Риттер раскрыл, где США откроют новый фронт против России

Американский офицер Риттер раскрыл, где США откроют новый фронт против России

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу «U.S. Tour of Duty» раскрыл, где США откроют новый фронт против России.

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