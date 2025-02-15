Глава МИД Франции Барро: никто не может навязывать Европе свою политику

Руководитель министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после критики европейских институтов со стороны вице-президента Соединенных Штатов Джеймса Дэвида Вэнса заявил, что никто не может навязывать Европе свою политику.
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