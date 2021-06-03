Почему Володин прав в требовании назвать имена причастных к распаду СССР

Любопытно, однакоПолитикаПочему Володин прав в требовании назвать имена причастных к распаду СССР Володин потребовал назвать имена причастных к распаду СССР. На первый взгляд, это выглядит странно.Вернуться к статье3011НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьsergmannСкорее всего не теперь, лет через 30-40 узнаем.Владимир СоловьевА чего узнавать, в первую очередь руководство КГБ, без них никакого распада не получилось бы. Второе армия и конкретно ГРУ, тоже мощная структура которая могла все прекратить. МВД в той же связке. Фамилии руководителей этих структур не секрет.Ваша СветлостьПридурок... При чем здесь МО и ГРУ? Тут прямые косяки "конторы", менты тоже не могли арестовать Эльцмана с подельниками, не их эта компетенция...TtestorrДействительно - Вы придурок))) Петров и Баширов развалили СССР)))) Горби и Елькин вообще не причемBoleslav BuljanowskijПомимо того что бы озвучить надо их ещё и к суду привлечь.Boleslav BuljanowskijА то итак все знают, ну не на 100% так хоть половину в лицо. А без привлечения не надо и стараться, всё равно уйдут от ответственности.Валерий ИвонинБеда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник: И дело не пойдет на лад, Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней; Он лучше дело все погубит И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета.Ludmila Blaua1. Назвать врагов поименно 2. Осудить Деятельность Горбачёва 3. Закрыть Ельцин- центр, лишить жену Ельцина незаконных выплат от государства и элитного жилья, установить пенсию в объёме прожиточного минимума 4. Отменить приватизацию Чубайса Вернуть Государственную Идеологию и цензуру на телевиденииВаша СветлостьТогда надо отменять всенародного Путина, как подельника и продолжателя дела Эльцына! Как можно закрыть центр алкашу если его открывал Сам?!SamariumПри ТАКОМ распределении национальных богатств России ни о какой " идеологии, цементирующей все слои общества" говорить, попросту, нелепо....ее нет и не будет, если все останется в существующем виде....Владимир Ефимкин100% ЗА!ВиталийПо логике после озвучивания имён виновных потребуется их судить. Решением суда должно признание соглашения (или как правильно называется) недействительным и возврат в прежнее состояние. А участников сделки наградить сроками с отбыванием в определенных местах. А иначе будет нелогично. Это ведь государственное преступление. Но на это ни кто не пойдёт. И не подписанты главные. Они только исполнители.Vladimir OsheschkoВыборы на носу.Ваша СветлостьНа чьём?Pciha IvanovaНарод русский (и российский) считает предателями и Горбачева и Ельцина. Государство в лице Путина с путиноидами считает этих личностей столпами демократии. Володин, наверное, призывает государство российское конкретизировать этот вопрос!Александр СимаковИмена причастных к развалу СССР? Слишком большой будет список - мы почти все каждый в большей или меньшей степени причастны. Может быть подавляющее большинство граждан бывших союзных республик – только «за» воссоздание СССР, а я категорически против! Даже ЦРУ в своем докладе в 2018 году признало, что распад СССР - это благо для России! В будущем России совсем не обязательно расширяться до размеров СССР (кстати, почему автор исключает Прибалтику? Расширяться, так расширяться!). Достаточно, чтобы те, кто нахлебался незалежности, продолжал хлебать эту незалежность и дальше. Но только под нашим чутким присмотром, в сфере наших интересов и без оглядки на США. К этому придём со временем. Но чтобы не повторять прошлых ошибок, не надо воссоздавать то, что можно легко разрушить.WWaleryАвтор осознает невозможность возрождения Советского Союза в прежнем виде. В прежнем виде и не надо! Не нужны постсоветские республики и союз с ними как это уже было, эт точно! Но Советы и Социализм в РФ просто необходимы!ААлександрВ прежнем виде: Исключить и наказывать за бюрократию, это и была ошибка и тормоз. Человек или кучка, уже не человеков, так как они уже в состоянии, кого угодно купить, и творить беззаконие. Они не имеют права быть богаче государства. То-есть должен быть потолок общего дохода, в денежном эквиваленте. Все свободные средства, идут в расширение деятельности. А то что, сейчас говорят о прогрессивном налоге, это глубокая ошибка, бьющая трудягу по рукам.WWaleryРаньше так и было - заводы были градообразующими и вкладывали прибыль в строительство жилья, школ, поликлиник, библиотек и спорткомплексов, в Дома Культуры и Дворцы Пионеров, при том часто на голом или пустом месте. Сегодня олигарх жиреет за счет прибавочной стоимости от не им созданного оборудования и которую полностью присваивает. Со временем данное обстоятельство спровоцирует революционную ситуацию.ААлександрРеволюция, жёлтая революция-это Мы уже проходили, сюда поведут враги!!! НАТО-чутко охраняет границы. Против лома, нет приёма, кроме большего лома. Но его нет. С вилами, не вариант. Есть другой способ, без кровной революции. Но Народ, чаще выбирает, совершенно не тех. Которые красиво говорят, много правды, но делать ни чего не будут. Или зайдут со стороны, зеленского. Шило, на мыло! А Мы, не готовы!!!WWaleryЯ не про цветные, я про социальные революции. Да, Вы правы - время не пришло еще... и очевидно не придет. Навязываемые народу наркота, свобода ЛГБТ и родители №1 и №2, зомбирование в образовании, религиозность и всякие вирусы - все звенья одной цепи - не допустить общество к пониманию причин неправильного перераспределения прибавочной стоимости, не допустить "бунта". Повторить 1917 год никто не допустит, впереди вечные сословия золотого миллиарда избранных.ИИринаПочему враги коммунистов вопреки не только правде ,но и логике и здравому смыслу ,30 лет трусливо отбрыкиваются от ответственности за захват и расчленение ими СССР на их отдельные Государства ,в которых они навязали свою власть ,Систему ,экономику ,идеологию? А потому что сами признают всё это своими преступлениями перед страной и народом ,потому что они захватили СССР с преступными целями -во вред стране и народу .ВиталийДа нет тех коммунистов, которые были в Союзе. Все они решают свои личные вопросы и красиво говорят. Обращение к народу - только перед выборами, не более.TtestorrВолодин предвыборный вброс сделал, всего лишь... Кто жил в те времена прекрасно знают, кто развалил СССР... Но в ГД не знают)))) Надо найти тех людей)))) Бабульки и дедульки бегом побегут голосовать за ЕР)))VBvladimir bedarevЧубайса на нары давно пора отправить.Александр Яковлевна дыбу!Taurus ZmeiСтранно "пчёлы" против мёда, сам то Володин в той же командеАлександр Яковлевхитрый лис.Семенков АлександрА может все же прозрение наступит? Или это просто приспособленчество? Чуют, собаки, чьё мясо жрут.михаил дувановволодин знает. что никто не вякнет. иначе сядутКомментировать
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