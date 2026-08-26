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Быел Татарстанда 50 меңгә якын кеше ГТО значогы алган

Татарстанда 50 меңгә якын кеше ярты ел эчендә алтын, көмеш һәм бронза значокларга ГТО нормативларын тапшырган.

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