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Александр Юдин: «Госпожа удача полностью отвернулась от СКА, все рикошеты были за «Спартак». Истинное соотношение сил увидим во 2-м матче»

Александр Юдин считает, что СКА не повезло в первом матче серии со «Спартаком». Клуб из Санкт-Петербурга был разгромлен в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 1:6.

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