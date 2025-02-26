Во Франции сообщили о признании вины напавшими на консульство России

Provence: Два французских ученых признали вину в нападении на консульство России Двое ученых из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции признали вину по делу о нападении на консульство России в Марселе.
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