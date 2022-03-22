ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 марта 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать второе марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1026 =Большая часть мужчин требует от своих жён достоинств, которых сами они не стоят = Ваш самоконтроль над собой и желание меняться духовно и физически принесут свои плоды = В основании магической триады лежат числа четыреста восемнадцать и двести девяносто шесть =Всё, что способно творить, живёт в двух Мирах: в Мире трудящейся Земли и трудящегося Неба = Всё, что является сковывающей причиной, является и Путём, ведущим к освобождению= Вы оказываете Миру медвежью услугу, когда пытаетесь быть тем, кем на самом деле не являетесь = Даже это пройдёт: есть более плохие вещи в Жизни, чем то, что может происходить для вас сейчас = Делитесь тем, что знаете: именно так идея растёт, как снежный ком, и в итоге превращается в событие = "Дело не в том, чтобы знать много, а в том, чтобы знать из всего того, что можно знать, самое нужное" = Для низшей Души высшее предназначение – стать человеком в полном объёме его лучших качеств= Если вы хотите достичь равновесия во всём, научитесь отдавать и принимать в равной степени = "Если дерево не будет колеблемо, то оно крепких корней не пустит: в затишье деревья слабокоренны" = Жалеть себя — это лучший способ заиметь низкооплачиваемую работу и серое существование = Земля не находится в какой-то изоляции от Космоса, а существует в неразрывной с ним связи = Интеллект- великая вещь! Он помогает осознать всю скудость человеческого познания Мира = Каждый человек, становясь на путь знаний, начинает прежде всего понимать, что он ничего не знает= «Кварк» это название первичных частиц, а способ их распространения (волнами) называется «квант»= Любите всё окружающее вас, как самих себя, ибо всё есть проявление Создателя, всё есть Его части= Любое препятствие приходит в мою Жизнь лишь для того, чтобы отдать мне свою Силу= Мысль человека способна проникать в любые тайны Вселенной, для неё нет ничего невозможного= Нахождение в новом вибрационном Пространстве - это, как глоток свежего воздуха для вашего сознания! = Не настаивать ни на одном своем слове, напоминая себе, что качество мира – постоянные изменения = Особенно полезно читать истории о Жизни людей.