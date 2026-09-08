Лариса Долина, Екатерина Гусева и Настасья Самбурская посетили премьеру второго сезона мюзикла "Вальс-бостон"

В Москве прошла светская премьера второго сезона мюзикла "Вальс-бостон". Показ был приурочен к 75-летию Александра Розенбаума.
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