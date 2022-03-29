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Севастопольцам планируют рассылать уведомления с рекомендациями о вакцинации и ревакцинации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать возможность оповещения населения о необходимости пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.

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