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В Волгограде продлят договоры на размещение киосков до 2026 года

В Волгограде продлят договоры на размещение киосков до 2026 года

Нынешняя схема размещения нестационарных торговых объектов действует в Волгограде с 2017 года. Она включает 2306 мест, предназначенных для размещения не только киосков, лотков, торговых галерей, но также объектов сезонной и развозной торговли.

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