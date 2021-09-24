В Волгограде продлят договоры на размещение киосков до 2026 года

Нынешняя схема размещения нестационарных торговых объектов действует в Волгограде с 2017 года. Она включает 2306 мест, предназначенных для размещения не только киосков, лотков, торговых галерей, но также объектов сезонной и развозной торговли.
Нынешняя схема размещения нестационарных торговых объектов действует в Волгограде с 2017 года. Она включает 2306 мест, предназначенных для размещения не только киосков, лотков, торговых галерей, но также объектов сезонной и развозной торговли.
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