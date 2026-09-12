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Царьград

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Премьер Украины Корецкий предупредил о трудностях будущей зимы

Премьер Украины Корецкий предупредил о трудностях будущей зимы

Премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима станет основным вызовом для страны. На фоне прошлогодних повреждений энергоинфраструктуры "Укрэнерго" не удалось полностью восстановить мощности.

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