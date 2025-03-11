Армия России освободила Казачью Локню под Суджей (КАРТА)

Армия России освободила Казачью Локню под Суджей. В ходе ожесточенного боя бойцы группировки войск «Север» выбили врага из важного населенного пункта в Суджанском районе Курской области и приблизились с севера к райцентру.
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