Война пойдёт другими методами и будет очень короткой! Куликов о готовности Европы к конфликту с Россией

Политический обозреватель Дмитрий Куликов в эфире Украина.ру объяснил, за счёт чего экономика Запада держалась и процветала долгие годы, а также рассказал, почему прежние механизмы больше не работают и пойдёт ли Европа на войну с Россией:00:21 - Многополярность вне саммита БРИКС;07:04 - Ситуация вокруг украинского конфликта;15:46 – Пойдёт ли Европа на войну с Россией не готовой к этому противостоянию?21:12 - С чем Трамп подойдёт к выборам в Конгресс?Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев в МАХ: https://max.