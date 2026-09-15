Политический обозреватель Дмитрий Куликов в эфире Украина.ру объяснил, за счёт чего экономика Запада держалась и процветала долгие годы, а также рассказал, почему прежние механизмы больше не работают и пойдёт ли Европа на войну с Россией:00:21 - Многополярность вне саммита БРИКС;07:04 - Ситуация вокруг украинского конфликта;15:46 – Пойдёт ли Европа на войну с Россией не готовой к этому противостоянию?21:12 - С чем Трамп подойдёт к выборам в Конгресс?Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев в МАХ: https://max.
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