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Становится только хуже: более 300 человек с COVID-19 за сутки выявили в Приморье

Становится только хуже: более 300 человек с COVID-19 за сутки выявили в Приморье

Очередной прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Приморье за выходные. В понедельник, 8 августа, в краевом оперштабе сообщили о 325 новых случаях заражения за сутки, передает ИА UssurMedia.

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