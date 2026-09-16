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Регионы России

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«Зенит» поднялся на третье место после победы над «Балтикой»

«Зенит» поднялся на третье место после победы над «Балтикой»

Игра состоялась в Калининграде и завершилась с минимальным разрывом. Голами у победителей отметились Максим Глушенков (9-я минута), Александр Соболев (16-я минута) и Луис Энрике (49-я минута).

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